У Трампа заявили, що Росії не віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Білий дім

Вимоги Росії у переговорному процесі залишаються надмірними. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Суспільне».



За його словами, це було передбачувано.



«Ми знали, що Росія буде просити занадто багато. Мене це не турбує. Що мене турбує, то це якщо ми дійдемо висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться – так, ми вийдемо з переговорів. Російське сприйняття війни полягає в тому, що вони перемагають і, звісно, ​​українці хотіли б припинити вогонь. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишилася незалежною країною. Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона навіть ще не завоювала», – сказав Венс.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трампа закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню та пригрозив санкціями у разі його порушення.