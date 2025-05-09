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Безпілотник упав на будівлю уряду Бєлгородської області РФ

09 травня 2025, 09:41

Безпілотник упав на будівлю уряду Бєлгородської області РФ

У російському Бєлгороді безпілотник упав на будинок обласного уряду. Ілюстративне фото У російському Бєлгороді безпілотник упав на будинок обласного уряду. Ілюстративне фото

Дрон влучив у будівлю уряду Бєлгородської області Росії. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Вранці 9 травня Гладков опублікував у своєму телеграм-каналі відео, на якому видно уламки біля будівлі уряду на Соборній площі.

За словами губернатора, постраждалих внаслідок інциденту немає, а заходи до 9 травня будуть «проведені за планом з урахуванням вжитих заходів максимальної безпеки».

Нагадаємо, вчора, 8 травня, Міноборони РФ звинуватило ЗСУ у порушенні режиму припинення вогню.

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