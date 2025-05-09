У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією

Мешканці тимчасово окупованої Макіївки потерпають від бездіяльності окупаційної влади.



Ось уже пів року в одному з районів Макіївки Донецької області каналізаційні стоки течуть річкою вулицею. Коли були холоди, городяни якось зазнавали комунальних незручностей, але з настанням теплої погоди ситуація загострилася посиленням неприємних запахів, що відчуваються навіть у житлах.



Люди звернулися до «влади» із відповідною претензією.

У відкритому листі люди пропонують перенести кабінети чиновників «ближче до цього болота смердючого», сподіваючись, що «тоді питання вирішиться швидше».



Зневірені мешканці пишуть, що за умови повноцінної оплати за водопостачання, послуга не виконується «навіть не на 1%» і споживачів не вважають «за людей».

Заохочуючи до совісті «адміністрацію», мешканці просять вирішити проблему.

З листа також йдеться, що у Макіївці спостерігається дефіцит питної води.

Як раніше повідомляло видання «Новини Донбасу», водна криза в «ДНР» спостерігається вже кілька років. Запроваджено графіки подачі води — на кілька годин по 2—3 рази на тиждень.



Окупаційна влада намагається вирішити проблему з водоводами, шукаючи альтернативних джерел. Проросійські ЗМІ пишуть про періодичні пориви та аварії на макіївських каналізаційних колекторах, що призводить до затоплення дворів, підвалів та вулиць стічними водами.