СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини

Затримання підозрюваних. Фото: кадр із відео

Служба безпеки України вперше в історії держави викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду національній безпеці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.







За даними слідства, основним завданням агентів було збирання інформації про обороноздатність Закарпатської області: виявлення слабких місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення громадських настроїв мешканців регіону у випадку можливої присутності угорських військ.



У результаті спецоперації в Закарпатській області СБУ затримала двох агентів угорської розвідки. Їхнім куратором був кадровий співробітник військової розвідки Угорщини, особу якого вже встановлено.

Один із затриманих — 40-річний колишній військовослужбовець із Берегівського району, завербований у 2021 році. У вересні 2024-го його «активували» й дали завдання:

оцінити реакцію населення та військових у разі введення миротворчого контингенту, зокрема угорських військ;

вивчити ситуацію з торгівлею зброєю на «чорному ринку»;

зібрати дані про наявні сили ЗСУ в області;

дослідити рівень комплектування правоохоронних органів.

Агент також проводив розвідку розміщення Сил оборони та координат ЗРК С-300, після чого виїхав до Угорщини. Для прикриття використав фальшиву довідку доглядальника за хворим батьком. Під час зустрічі куратор передав йому гроші та нові завдання, зокрема — створення власної агентурної мережі.



У березні 2025 року зафіксовано другу зустріч агента з куратором. Тоді він отримав телефон зі спеціальним ПЗ для захищеного зв’язку. Нові інструкції передбачали збирання даних про службовий транспорт Сил оборони, втрати ЗСУ та події на фронті.



Другу фігурантку — колишню військовослужбовицю — завербували після її звільнення. Вона передавала інформацію про наявність авіації в області та оборонні можливості частини, де раніше служила. СБУ задокументувала дії агентів, провела обшуки та вилучила докази підривної діяльності. Обом затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до агентурної мережі.