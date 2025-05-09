Половина опитаних українців хочуть миру

У рамках щорічного Київського безпекового форуму (8—9 травня) Центр Разумкова оприлюднив опитування серед українців про умови миру.

За повернення кордонів 1991 року - 39,4%

Зафіксувати кордони по лінії зіткнення на момент укладання мирного договору - 29,8%

Готові віддати чотири області – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку країні-агресору – 10,8%

Важко відповісти — 19,9%

Якщо не враховувати 19,9% громадян, які вагаються з відповіддю, то думки розділилися наполовину — на продовження війни з поверненням кордонів 1991 року, і на готових відмовитися українських територій заради миру.