«Нова пошта» закриває останнє відділення у прифронтовій Костянтинівці

Відділення №2 «Нової пошти» у Костянтинівці. Фото: «НП»

9 травня «Нова пошта» закриває останнє відділення у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «НП».



Йдеться про відділення №2. У цьому місці не лише відправляли та отримували посилки. Тут жителі міста заряджали телефони, готували їжу, підключалися до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними, зустрічалися зі знайомими та підтримували одне одного.



«Тут було життя», – зазначили у компанії.



Ще до лютого у місті працювали чотири відділення «Нової пошти». Після запровадження спеціального пропускного режиму два з них евакуювали до інших населених пунктів Донеччини.



У «НП» пообіцяли повернутися до Костянтинівки, як тільки це стане можливим.

Нагадаємо, що у Костянтинівці дуже почастішали удари дронами.