Через ремонт магістрального водопроводу на півночі Донецької області обмежили водопостачання

Чотири міські громади на півночі Донецької області обмежили у водопостачанні через ремонт магістрального водопроводу. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що у п'ятницю, 9 травня, о 10:30 розпочалися ремонтні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водопроводу, внаслідок чого тимчасово призупинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

«Щойно ремонт буде завершено, подачу води буде відновлено в повному обсязі», — заявив Філашкін.