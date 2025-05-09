В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області встановили символ тоталітаризму першої половини ХХ століття.

На одній із центральних алей південного захопленого міста 9 травня 2025 року було встановлено бронзове погруддя Сталіну. Встановлення цієї споруди було ініційовано місцевими колаборантами, послідовниками комуністичної ідеології.



На постаменті на честь ідеолога знищення народів вибито: «від вдячних нащадків».

В той же час у Вологодській області РФ відкрили другий за рахунком в регіоні пам'ятник диктатору.



Сталін увійшов до історії як відповідальний за масові репресії та вбивства мільйонів людей. Тому його увічнення ображає почуття нащадків жертв сталінського режиму.