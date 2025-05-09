Росія обстріляла Запорізьку область: загинула жінка

Результат удару дрона по машині. Фото: Нацполіція

Унаслідок масованих обстрілів Запорізької області російськими військами загинула жінка. Про це повідомила Національна поліція України.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. За даними поліції, 8 травня російська армія, порушуючи закони і звичаї війни, застосувала 150 ударних дронів і здійснила 70 артобстрілів по населених пунктах регіону.

Результат обстрілу Запорізької області окупантами. Фото: Нацполіція

У селищі Приморське внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль загинула 63-річна жінка. Загалом за добу поліція зафіксувала дев'ять випадків руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, армія РФ у перший день «перемир'я» обстріляла Покровськ та Костянтинівку.