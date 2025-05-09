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Мерц та Трамп домовилися про швидкий мир в Україні

09 травня 2025, 12:23

Мерц та Трамп домовилися про швидкий мир в Україні

Мерц та Трамп домовилися про швидкий мир в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Трамп 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом, провели першу телефонну розмову, під час якої домовилися прискорити припинення військової агресії Росії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Крім цього, лідери двох держав обговорили шляхи досягнення міцного світу в інших країнах.

Трамп і Мерц погодилися, що Росія має піти на припинення вогню, щоб звільнити простір для переговорів. Президент США заявив, що хоче підтримати європейські зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Таким чином, розмова Мерця та Трампа ознаменувала новий етап активної взаємодії США та Німеччини для прискорення миру в Україні.

Нагадаємо, раніше, будучи кандидатом у канцлери Німеччини, Фрідріх Мерц заявляв, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом.

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