У РФ повноцінно запрацював реєстр повісток

Під шумок московського параду тихо запустився сайт «Реєстр повісток Російської Федерації» з особистим кабінетом та опціями для громадян та організацій.



На цей факт звернули увагу правозахисники, які виступають проти мобілізації на війну проти України.



Тепер він пропонує всім охочим увійти до особистого кабінету, перевірити повістки та отримати виписку.

Раніше повідомлялося, що реєстр працює в тестовому режимі лише у трьох регіонах — Рязанській області, Республіці Марій Ел та на Сахаліні. Тепер цей пунктик щез.



Зважаючи на коментарі потенційних «воїнів», бажаючі навряд чи знайдуться.

Російські правозахисники також зазначають, що поки що не було звернень від тих, хто отримав повістку через цей сайт.