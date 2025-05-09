Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження

Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео

Російські військові використовують віслюків для перевезення спорядження, перевантажуючи тварин до знемоги. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.



«До останнього росіянина і віслюка, як заповідав Путін, проте на параді цього не покажуть», - прокоментував Бутусов кадри, на яких віслюк тягне перевантажені сумки землею під звуки обстрілів.



На кадрах помітно, як перевантажена тварина ледве пересувається, а почувши вибухи — лякається і намагається сховатися.



Раніше російські чиновники виправдовували використання ослів для транспортування боєприпасів, посилаючись на проблеми з логістикою та історичні приклади застосування тварин у бойових діях.