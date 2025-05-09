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Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження

09 травня 2025, 13:39

Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження

Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео

Російські військові використовують віслюків для перевезення спорядження, перевантажуючи тварин до знемоги. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

«До останнього росіянина і віслюка, як заповідав Путін, проте на параді цього не покажуть», - прокоментував Бутусов кадри, на яких віслюк тягне перевантажені сумки землею під звуки обстрілів.

На кадрах помітно, як перевантажена тварина ледве пересувається, а почувши вибухи — лякається і намагається сховатися.

Раніше російські чиновники виправдовували використання ослів для транспортування боєприпасів, посилаючись на проблеми з логістикою та історичні приклади застосування тварин у бойових діях.

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