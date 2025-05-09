Удар по багатоповерхівці у Костянтинівці: рятувальники завершили розбір завалів, з-під них дістали тіло жінки

Наслідки удару по багатоповерхівці у Костянтинівці. Фото: ДСНС

9 травня рятувальники завершили розбір завалів на місці частково зруйнованого авіаударом дев'ятиповерхового будинку у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Майже два дні тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Розібрано 402 тонни зруйнованих конструкцій.



Всього внаслідок удару загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.



Начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко у коментарі «Новинам Донбасу» розповів, що загинула жінка 1956 року народження.

Нагадаємо, що ввечері 7 травня російська армія завдала авіаудару по дев'ятиповерховому будинку в Костянтинівці, внаслідок чого обрушилися конструкції з дев'ятого по перший поверх одного з під'їздів.