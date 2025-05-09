До «мешканців Донбасу» зараховували вибірково — на Савур-Могилу 9 травня не пускали людей

На меморіальний комплекс Саур-Могила 9 травня не пустили пересічних громадян.



Коли проросійський пропагандистський канал повідомляв про святкування жителями Донбасу Дня Перемоги на Саур-Могилі, звичайні люди в соцмережі ремствували на те, що їм перекрили дорогу, коли вони традиційно хотіли потрапити на меморіальний комплекс.



Кого тоді окупаційна влада зарахувала до «мешканців Донбасу», залишається загадкою.

Саву́р-моги́ла — курган у східній частині Донецької області. У роки Другої світової війни проходили запеклі бої. На згадку про ці події тут створено меморіальний комплекс.



Кожного року 9 травня на Савур-могилі під державним синьо-жовтим і червоним бойовим прапорами проходили урочистості за участю представників української влади, громадських та ветеранських організацій.