На зустрічі з лідером Китаю Путін висловив готовність розпочати мирні переговори з Україною

Путін на зустрічі з лідером Китаю в Москві висловив готовність розпочати мирні переговори з Україною. Фото: МЗС Китаю

Володимир Путін та Сі Цзіньпін обговорили «українську кризу». Москва підтвердила готовність розпочати мирні переговори. Про це повідомляє МЗС Китаю 9 травня.

Зазначається, що глави Росії та КНР у ході переговорів, що відбулися напередодні у Кремлі, обмінялися думками щодо «української кризи».

Згідно з повідомленням, Сі Цзіньпін, торкаючись теми російсько-української війни, виступив за «загальну, всеосяжну, спільну та стійку концепцію глобальної безпеки».

Голова КНР також висловив думку, що «законні інтереси безпеки всіх країн мають бути сприйняті серйозно, а корінні причини кризи мають бути усунуті».

За його словами, Китай вітає мирні зусилля і сподівається на досягнення угоди між Москвою та Києвом, прийнятною для обох сторін.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова розпочати мирні переговори без попередніх умов і сподівається на досягнення справедливої та міцної мирної угоди, йдеться у заяві китайського МЗС.

Кремль у повідомленнях про російсько-китайські переговори напередодні у Москві не згадував, що сторони обговорювали тему припинення війни.