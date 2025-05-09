Про спроби прориву ЗСУ до Курської та Бєлгородської області заявило Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії 9 травня повідомило про чотири спроби прориву українських збройних сил через державний кордон у Курській та Бєлгородській областях РФ.

За твердженням відомства, атаки відбулися попри оголошене раніше Володимиром Путіним «одностороннє перемир'я».

«Незважаючи на оголошення режиму перемир'я, формування ЗСУ не припиняють ведення бойових дій проти російських військ», — йдеться в офіційному повідомленні.

Російська сторона заявляє, що фіксує 5026 порушень режиму припинення вогню з боку України з моменту набуття ним чинності. У заяві також наголошується, що російські війська «дзеркально реагують на порушення» української сторони.

Офіційний Київ поки що ніяк не прокоментував затвердження Міноборони РФ.

Незалежних підтверджень інформації про прориви та кількість зафіксованих порушень режиму припинення вогню наразі немає, пише видання ASTRA.