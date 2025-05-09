Армія РФ останніми днями посилила тиск і намагається витіснити українські війська з центру Часового Яру – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У місті Часів Яр Донецької області російські війська останніми днями намагаються активніше тиснути на позиції Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти проводять свої штурмові дії з північної частини міста – з напрямку селища Калинівка – в центр Часового Яру.



«Тим самим ворог намагається витіснити позиції із центральної частини міста», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як зі зміною сезону та погоди змінилися штурми російських військ на Краматорському напрямку.