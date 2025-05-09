Російські війська просуваються на Врем'євському напрямку

Армія РФ демонструє спроби закріпитися на нових позиціях, просунувшись восьми лісосмугами на Врем'євському напрямку.

Ворог вклинився в оборону ЗСУ на ділянці Зелене поле – Новопіль. Українські війська мусили відійти на другу лінію оборони. Про це повідомив ресурс XUA-фото війни.



У районі Комара російськими підрозділами зайняті три ділянки лісосмуг та взята під контроль висота на підступах до населеного пункту.

Раніше повідомлялося про штурми на ділянці від Новодарівки до Вільного Поля. ЗС РФ атакували відразу на трьох напрямках: на Вільне Поле, на Зелене Поле і на південь від Новосілки, а також просунулися в напрямку Новополя.