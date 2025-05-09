Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ

Заступника губернатора Бєлгородської області Росії було поранено в результаті атаки безпілотника по будівлі уряду області. Про це сьогодні повідомив глава регіону В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, всього поранень дістали дві особи: співробітник Росгвардії (уламкове поранення стегна) та заступник губернатора Олександр Лоренц (струс та акубаротравма).

Раніше повідомлялося, що вранці 9 травня дрон влучив у будівлю уряду Бєлгородської області Росії.