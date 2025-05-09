У ЗСУ відповіли, чи відчувається «перемир'я» на фронті у Донецькій та Луганській областях

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Війська Росії порівняно з «великоднім перемир'ям» не знизили активність у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, зараз українські військові взагалі не бачать зниження активності окупантів.



«Якщо й бачимо десь на окремих напрямках у рамках статистичної похибки чи просто тимчасової. Знаєте, іноді один день буває зниження, один день буває підвищення. Зараз абсолютно те саме. Тобто якби ніхто не оголошував про якесь «перемир'я», ми б про нього не знали. У нас дуже інтенсивні боєзіткнення на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. В принципі, вони продовжуються всюди», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ останніми днями посилила тиск і намагається витіснити українські війська з центру міста Часів Яр Донецької області.