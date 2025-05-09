«Кібер-АТЕШ» атакував сайт «Безсмертний полк» — ресурс пропаганди РФ

«Кібер-АТЕШ» вивів із ладу сайт «Безсмертного полку». Фото: АТЕШ

Рух опору «Кібер-АТЕШ» заявив про виведення з ладу сайту polkrf.ru — основного ресурсу пропагандистського проєкту «Безсмертний полк Росії».

Сайт «Безсмертний полк» не відповідає. Фото: АТЕШ

За заявою учасників «АТЕШ», сайт, який спочатку створювали для збереження пам'яті про ветеранів Другої світової війни, давно перетворився на інструмент державної пропаганди.



Кремль використовує його для маніпуляції історичною пам'яттю та виправдання агресії проти України.



«Ми не дозволимо використовувати пам'ять про минуле для виправдання злочинів сьогодення», - підкреслили у спротиві.

Сайт російської пропаганди недоступний по всьому світу. Фото: АТЕШ

Активісти також повідомили, що російська сторона намагається відновити роботу сайту, але атаки триватимуть.

Нагадаємо, Росія на тлі «перемир'я» розповсюджувала фейк про «підготовку Україною теракту» на Донеччині.