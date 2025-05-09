«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози

В окупованому Донецьку 9 травня вранці відкрили залізничний вокзал для пасажирів. Вокзал перебував у законсервованому стані з 2014 року. Територія вокзалу неодноразово зазнавала обстрілів.



Окупаційна влада Донецька запустила російські електротяги з кількома вагонами. Один поїзд вирушив до станції Успенська, на кордоні з Ростовською областю. Інший — курсує між окупованими Ясинуватою та Дебальцевим.

Раніше поїзди ходили лише з Макіївки, потім із Ясинуватої, тепер цей маршрут продовжили до Донецька.



2019 року угруповання «ДНР» відновило приміське сполучення, але воно було припинено 2020 року — офіційно через пандемію COVID-19.



Влада Москви заявила, що брала безпосередню участь у відновленні вокзалу.

На фото зображено електропоїзд моделі ЕД4М — це російський приміський електропоїзд, що випускався Демихівським машинобудівним заводом (у Підмосков'ї). Напис на борту поїзда («ЕД4М») та його характерна конструкція однозначно вказують на російське походження.



На початку року росіяни запустили залізничне сполучення «Ростов-на-Дону-Маріуполь-Волноваха-Донецьк».