Посол США в Росії проігнорувала запрошення на парад 9 травня у Москві

Президенти РФ та США не телефонували один одному з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни, але обмінялися вітаннями через своїх помічників. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова.

«Це були теплі слова, взаємні привітання із спільним великим святом», — заявив Юрій Ушаков.

На парад Перемоги серед інших іноземних гостей Кремлем було запрошено посла США у Москві Лінн Трейсі. Вона не прийшла на Червону площу 9 травня, повідомляє видання Meduza.