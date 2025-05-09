Росія зосередила велику кількість військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку – «Хортиця»

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ зосередила велику кількість військ та застосовує всю номенклатуру засобів на Покровському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там окупанти намагаються атакувати широким фронтом.



«Росіяни намагаються зробити все одразу: і на захід від міста заходити, і на схід, і на південь, де Новопавлівський напрямок, там вони зібрали найбільшу кількість «народу» ще з другої половини 2023 року. І ось ця величезна кількість військовослужбовців постійно задіюється в тих чи інших штурмових діях», – сказав речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що армія РФ останніми днями посилила тиск і намагається витіснити українські війська з центру міста Часів Яр Донецької області.