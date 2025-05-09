Кандидат у президенти Румунії чекає від Києва компенсації за військову допомогу

Лідер ультраправої партії «Альянс за об'єднання румунів», який переміг у першому турі виборів президента, Джордже Сіміон вимагає від України відшкодування за передану румунську систему ППО Patriot. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.



Крім цього, Сіміон пообіцяв у разі перемоги на виборах припинити підтримку України.



Вимагаючи компенсації за ППО Patriot, румунський політик не озвучив конкретної суми, заявивши, що компенсація може бути оформлена у вигляді контракту на відновлення України, постачання зерна чи інші форми.