У Курській області Росії встановлять пам'ятники військовим КНДР, які воювали з Україною

Північнокорейським військовим встановлять пам'ятники у Курській області РФ. Ілюстративне фото

Військовослужбовцям КНДР, які воювали в Курській області проти України, встановлять пам'ятники. Про це заявив посол Росії в КНДР Олександр Мацегора, пише видання ASTRA із посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Зазначається, що посол Росії в КНДР Олександр Мацегора на прийомі до Дня перемоги в Пхеньяні заявив, що Володимир Путін «високо оцінив мужність, самовідданість і бойову майстерність корейських товаришів зі зброї, роль яких у звільненні Курщини надзвичайно велика».

«І у звільнених містах та селах будуть споруджені прекрасні обеліски корейським героям, а відновлені вулиці та площі будуть названі їхніми іменами — іменами тих, чий подвиг назавжди залишиться у вдячній пам'яті та в серцях народу Росії», — заявив російський дипломат.