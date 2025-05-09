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Угорщина вислала двох українських дипломатів

09 травня 2025, 17:09

Угорщина вислала двох українських дипломатів

Угорщина вислала двох українських дипломатів

Угорщина вислала двох українських дипломатів із посольства у Будапешті, звинувативши їх у шпигунстві. Про це у соцмережі facebook заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він зазначив, що рішення про висилку та відповідну ноту було вручено послу України в МЗС Угорщини.

За словами Сійярто, нібито в Україні дискредитують угорців. Він вважає, що це тому, що Угорщина не дає зброї Україні.

Висилку дипломатів глава угорського МЗС визначив як відповідь проти «наклепницької кампанії» щодо угорців.

Однак Сійярто не згадав про те, що 9 травня вперше в історії України СБУ викрила агентурну мережу угорської військової розвідки на Закарпатті, яка збирала дані про військову захищеність регіону та суспільно-політичні погляди місцевих жителів.
Куратор фігурантів виявився кадровим співробітником угорської розвідки.

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Петер Сійярто
@novosti.dn.ua

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