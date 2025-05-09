Російські військові використовують протитанкові рови як укриття

Протитанковий рів. Фото: кадр із відео

Російські військові вигадали нову тактику пересування піхотних груп — вони спускаються в протитанковий рів і намагаються просуватися по ньому в надії залишитися непоміченими. Про це повідомляє автор військового Telegram-каналу «Офіцер+».



За його словами, наприкінці шляху солдати опиняються в місці, де рів ще не прокопаний, і стають легкою мішенню для ударів із повітря.



«Скоро по трупах нарешті зможуть вилізти з нього», - зазначає автор, наголошуючи на неефективності та абсурдності такої тактики.

Нагадаємо, армія РФ останніми днями посилила тиск та намагається витіснити українські війська з центру Часового Яру.



Раніше ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часів Яру, майже 75% поранень, отриманих солдатами в період неактивних бойових дій, були спричинені атаками безпілотників.