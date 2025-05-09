Російські військові використовують протитанкові рови як укриття

Російські військові вигадали нову тактику пересування піхотних груп — вони спускаються в протитанковий рів і намагаються просуватися по ньому в надії залишитися непоміченими. Про це повідомляє автор військового Telegram-каналу «Офіцер+».
За його словами, наприкінці шляху солдати опиняються в місці, де рів ще не прокопаний, і стають легкою мішенню для ударів із повітря.
«Скоро по трупах нарешті зможуть вилізти з нього», - зазначає автор, наголошуючи на неефективності та абсурдності такої тактики.
Нагадаємо, армія РФ останніми днями посилила тиск та намагається витіснити українські війська з центру Часового Яру.
Раніше ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часів Яру, майже 75% поранень, отриманих солдатами в період неактивних бойових дій, були спричинені атаками безпілотників.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях