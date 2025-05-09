Працюють на Росію в окупованому Маріуполі: троє колишніх поліцейських можуть отримати термін

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти щодо трьох колишніх співробітників ГУНП у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Їх звинувачують у колабораційній діяльності – ч. 7 ст. 111-1 КК України.



У 2022 році оперуповноважений відділу управління оперативно-технічних заходів разом із колегами – поліцейським роти особливого призначення та водієм батальйону конвойної служби – підтримали повномасштабне вторгнення Росії. Вони відмовилися їхати з окупованого Маріуполя та перейшли на бік РФ.



У червні вже колишні правоохоронці прибули до захопленої будівлі ГУНП у Донецькій області. Вони взяли участь у публічному заході із представниками пропагандистських медіаресурсів. Крім того, наголошували на приєднанні частини території України до складу країни-агресора.



Рядовий і два старші сержанти зайняли нові псевдопосади у фейковому правоохоронному органі. Вони стали «виконувачами обов'язків дільничного інспектора, водія конвойної служби та охоронця ізолятора тимчасового тримання». Експоліцейські сприяли росіянам у виявленні проукраїнськи налаштованих людей серед містян та для допитів доставляли їх до відділів поліції.



Усіх трьох звільнили з посад у правоохоронних органах і оголосили в розшук. Максимальне покарання – 15 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді.