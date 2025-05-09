«Вагнерівці» у школах та примусова паспортизація: історії українських дітей, які виїхали з окупації

Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомила радниця глави Офісу президента Дар'я Зарівна.



У своєму повідомленні у Telegram вона поділилася історіями кількох дітей.



Так, 14-річний Дмитро жив поряд із позицією російських військ і постійно чув стрілянину. У місцевій школі підлітка змушували співати військові пісні та метати навчальні гранати, а деяких його однокласників відправили до таборів, де їх навчали найманці з ПВК «Вагнер».



Серед врятованих — і маленька Катерина. Її мати змусили отримати російський паспорт під загрозою відмови у медичній допомозі під час тяжких пологів.



Ще одна дитина, дев'ятирічний Стас, попри тиск з боку вчителів та ФСБ, категорично відмовилася брати участь у мілітаристських акціях та співатиме гімн Росії.



Дітей повернули у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

На початку травня з території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.