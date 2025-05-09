Тисячі українців в заручниках Росії: Лубінець закликав світ реагувати на порушення Кремля

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, насильно вивозить українських громадян із початку повномасштабного вторгнення, а також утримує цивільних осіб ще з 2014 року.



За його словами, на тимчасово окупованих територіях українці зазнають переслідувань за проукраїнську позицію, позбавляються свободи та стають жертвами депортації.



Україні вдалося встановити особи майже 16 тисяч цивільних, незаконно затриманих Росією. З них понад 1800 осіб утримуються на території РФ — 880 випадків підтверджено Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Однак через обмежений доступ до інформації реальна кількість постраждалих може бути значно вищою.



«Через системні порушення з боку РФ я звертаюся до міжнародної спільноти. Закликаю посилити політичний, правовий та санкційний тиск, активніше брати участь у поверненні українців як цивільних, так і військовополонених, включаючи дітей. Необхідно нарощувати моніторингові місії та фіксувати кожен злочин», — наголосив Лубінець.



Він додав, що подібні дії — це не випадковість, а усвідомлена політика агресора.



«Це скоординовані злочини, частина війни проти України та її ідентичності. Світ має це визнати», — зазначив омбудсмен.

Минулого року правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.



Для того, щоб затримувати цивільних українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить різні приводи. Один із таких — звинувачення у донатах ЗСУ. За останні місяці відомо про декілька випадків арештів людей, яких підозрюють у фінансуванні армії. Чи можливо уникнути подібних затримань і що робити родичам тих, кого все ж таки заарештували «Новини Донбасу» розповідали у статті «В'язниця за донат. Росія все частіше звинувачує мешканців окупації у підтримці ЗСУ».



Україна веде роботу з повернення, у тому числі тих полонених, яким на окупованій території чи Росії вже винесли так звані судові «вироки». Проте Координаційний штаб не має конкретних цифр, скільки саме людей вже «засуджено» і відправлено до колонії.