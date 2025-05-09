Плануючи далеку автомобільну подорож, кожен водій повинен пам'ятати: комфорт та безпека у дорозі безпосередньо залежать від ретельної підготовки. Незалежно від того, чи збираєтесь ви на відпочинок з сім'єю, у відрядження або просто вирішили дослідити нові маршрути, правильне оснащення автомобіля суттєво знизить ризик несподіваних ситуацій.

Що має бути у машині перед подорожжю: топ 9 речей

1. Документи та папери – перше, що потрібно перевірити

Перед поїздкою переконайтеся, що у вас під рукою:

Посвідчення водія

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (СТС)

Страховий поліс (ОСАГО чи КАСКО)

Паспорт (якщо ви їдете за кордон)

Запасний комплект ключів (зберігайте окремо від основного)

Довіреність, якщо ви керуєте не своїм автомобілем

2. Перевірка технічного стану автомобіля перед дорогою

Довга дорога – це серйозне випробування для всіх систем авто. Щоб уникнути неприємностей, перевірте:

Рівень моторного масла і при необхідності долийте

Охолоджувальну рідину (антифриз)

Рідина склоомивача

Гальмівну рідину

Роботу системи запалення та ходової частини

Стан акумулятора

3. Перевірка та підготовка шин

Шини — це єдина точка дотику автомобіля з дорогою, і вони заслуговують на максимальну увагу:

Глибина протектора : не менше 1.6 мм для літніх шин

Тиск у шинах : для завантаженого авто — на 10–15% вище від номінального

Запасне колесо : перевірте його стан та тиск

Переустановка шин : більш зношені покришки - на задню вісь

Не забудьте про насос чи портативний компресор, а також комплект для ремонту безкамерних шин.

4. Аварійний набір автомобіліста: мінімум, який має бути у кожному авто

Відповідно до ПДР, в автомобілі обов'язково мають бути:

Аптечка

Вогнегасник

Знак аварійної зупинки

Але це лише основа. Цей аварійний комплект також повинен включати:

Буксирувальний трос

Пускові дроти

Набір запобіжників

Робочі рукавички

Світловідбивний жилет

Налобний ліхтарик

Інструмент для заміни коліс (домкрат, балонний ключ)

5. Витратні матеріали та корисні рідини

У довгій дорозі важливо мати запас технічних рідин:

Моторна олива (бажано те, що залито в двигун)

Охолоджуюча рідина

Склоомивач

Гідравлічна рідина (якщо застосовується)

Гальмівна рідина

Крім того, знадобляться:

Ізолента

Термоізоляційний скотч

Ремонтний герметик

Хомути та кріплення

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6. Запас палива та питна вода

Навіть якщо ви впевнені у маршруті, запас бензину або дизеля (у герметичній каністрі на 10–20 літрів) може бути рятівним. А також:

Вода (для пиття, миття, доливання в бачки)

Вирва для заливки палива

7. Корисні гаджети та електроніка

Автомобільний інвертор (дозволить заряджати ноутбук, планшет, камеру)

Зарядні пристрої для телефону (включаючи зовнішні акумулятори)

Відеореєстратор (переважно з функцією HDR)

GPS-навігатор або програма на смартфоні

8. Особисті речі та додаткові зручності

Аптечка з особистими медикаментами

Подушка для шиї та плед

Перекушування, термос з напоями

Серветки, гігієнічні речі

Засоби від комарів

Паперові карти на випадок відмови GPS

9. Якщо їдете з дітьми - врахуйте додатковий список:

Дитяче крісло (відповідно до віку та ваги дитини)

Іграшки та розваги

Вологі серветки, підгузки, перекушування

Медикаменти та термометр

Підготовка автомобіля до дальньої поїздки – це не формальність, а необхідний захід для вашої безпеки та комфорту. Перевірте машину, укомплектуйте її всім необхідним і лише потім вирушайте в дорогу.

Будьте уважні, не заощаджуйте на безпеці та підходьте до підготовки автомобіля професійно – тоді ваша поїздка точно буде вдалою та незабутньою!