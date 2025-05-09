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Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)

09 травня 2025, 19:47

Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)

Плануючи далеку автомобільну подорож, кожен водій повинен пам'ятати: комфорт та безпека у дорозі безпосередньо залежать від ретельної підготовки. Незалежно від того, чи збираєтесь ви на відпочинок з сім'єю, у відрядження або просто вирішили дослідити нові маршрути, правильне оснащення автомобіля суттєво знизить ризик несподіваних ситуацій.

Що має бути у машині перед подорожжю: топ 9 речей

1. Документи та папери – перше, що потрібно перевірити

Перед поїздкою переконайтеся, що у вас під рукою:

  • Посвідчення водія

  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (СТС)

  • Страховий поліс (ОСАГО чи КАСКО)

  • Паспорт (якщо ви їдете за кордон)

  • Запасний комплект ключів (зберігайте окремо від основного)

  • Довіреність, якщо ви керуєте не своїм автомобілем

2. Перевірка технічного стану автомобіля перед дорогою

Довга дорога – це серйозне випробування для всіх систем авто. Щоб уникнути неприємностей, перевірте:

  • Рівень моторного масла і при необхідності долийте

  • Охолоджувальну рідину (антифриз)

  • Рідина склоомивача

  • Гальмівну рідину

  • Роботу системи запалення та ходової частини

  • Стан акумулятора

3. Перевірка та підготовка шин

Шини — це єдина точка дотику автомобіля з дорогою, і вони заслуговують на максимальну увагу:

  • Глибина протектора : не менше 1.6 мм для літніх шин

  • Тиск у шинах : для завантаженого авто — на 10–15% вище від номінального

  • Запасне колесо : перевірте його стан та тиск

  • Переустановка шин : більш зношені покришки - на задню вісь

Не забудьте про насос чи портативний компресор, а також комплект для ремонту безкамерних шин.

4. Аварійний набір автомобіліста: мінімум, який має бути у кожному авто

Відповідно до ПДР, в автомобілі обов'язково мають бути:

  • Аптечка

  • Вогнегасник

  • Знак аварійної зупинки

Але це лише основа. Цей аварійний комплект також повинен включати:

  • Буксирувальний трос

  • Пускові дроти

  • Набір запобіжників

  • Робочі рукавички

  • Світловідбивний жилет

  • Налобний ліхтарик

  • Інструмент для заміни коліс (домкрат, балонний ключ)

5. Витратні матеріали та корисні рідини

У довгій дорозі важливо мати запас технічних рідин:

  • Моторна олива (бажано те, що залито в двигун)

  • Охолоджуюча рідина

  • Склоомивач

  • Гідравлічна рідина (якщо застосовується)

  • Гальмівна рідина

Крім того, знадобляться:

  • Ізолента

  • Термоізоляційний скотч

  • Ремонтний герметик

  • Хомути та кріплення

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6. Запас палива та питна вода

Навіть якщо ви впевнені у маршруті, запас бензину або дизеля (у герметичній каністрі на 10–20 літрів) може бути рятівним. А також:

  • Вода (для пиття, миття, доливання в бачки)

  • Вирва для заливки палива

7. Корисні гаджети та електроніка

  • Автомобільний інвертор (дозволить заряджати ноутбук, планшет, камеру)

  • Зарядні пристрої для телефону (включаючи зовнішні акумулятори)

  • Відеореєстратор (переважно з функцією HDR)

  • GPS-навігатор або програма на смартфоні

8. Особисті речі та додаткові зручності

  • Аптечка з особистими медикаментами

  • Подушка для шиї та плед

  • Перекушування, термос з напоями

  • Серветки, гігієнічні речі

  • Засоби від комарів

  • Паперові карти на випадок відмови GPS

9. Якщо їдете з дітьми - врахуйте додатковий список:

  • Дитяче крісло (відповідно до віку та ваги дитини)

  • Іграшки та розваги

  • Вологі серветки, підгузки, перекушування

  • Медикаменти та термометр

Підготовка автомобіля до дальньої поїздки – це не формальність, а необхідний захід для вашої безпеки та комфорту. Перевірте машину, укомплектуйте її всім необхідним і лише потім вирушайте в дорогу.

Будьте уважні, не заощаджуйте на безпеці та підходьте до підготовки автомобіля професійно – тоді ваша поїздка точно буде вдалою та незабутньою!

@novosti.dn.ua

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