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МАГАТЕ: Після атаки дрона на ЧАЕС виявлено сотні пошкоджень арки саркофага

09 травня 2025, 20:34

МАГАТЕ: Після атаки дрона на ЧАЕС виявлено сотні пошкоджень арки саркофага

МАГАТЕ: Після атаки дрона на ЧАЕС виявлено сотні пошкоджень арки саркофага

Внаслідок удару російського безпілотника по Чорнобильській АЕС у лютому 2025 року та подальших аварійних робіт зовнішня обшивка арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) зазнала серйозних пошкоджень. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, фахівці зафіксували близько 330 дірок розміром 30-50 см кожна. Пошкодження торкнулися панелі з нержавіючої сталі, ізоляційні матеріали та ключові мембрани, що захищають об'єкт від вологи, води та повітря.

«Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних руйнувань. На їх усунення знадобиться багато часу та ресурсів», — зазначив Гроссі.

Також, згідно з інформацією, наданою команді МАГАТЕ на місці, виведено з ладу головну кранову систему — один із ключових елементів інфраструктури НБК. Внаслідок удару та використання води під час гасіння пожежі пошкоджено більшість електричних шаф, що забезпечують роботу різних систем.

Попри це, більшість життєво важливих функцій НБК, включаючи радіаційний та сейсмічний моніторинг, системи дезактивації, електропостачання та протипожежний захист, залишаються у робочому стані. Однак не функціонують системи опалення, вентиляції та кондиціювання.

МАГАТЕ окремо наголосило, що підвищення радіаційного фону на ЧАЕС не зафіксовано, що свідчить про відсутність витоку радіоактивних матеріалів.

Нагадаємо, вранці 14 лютого внаслідок удару російського дрона та подальшої пожежі було пошкоджено зовнішню оболонку укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Ліквідація наслідків пригоди завершилася лише 7 березня.

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