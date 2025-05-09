9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах

9 травня на окупованих територіях України та в російських містах відбулася акція «Безсмертний полк». В акції беруть участь люди, які приносять портрети не рідних, загиблих у Другій світовій війні, а портрети російських військових і бойовиків, загиблих на війні проти України і зниклих безвісти.

Подібні нововведення в акції відбуваються не вперше. З 2014 року деякі учасники «Безсмертного полку» приносять із собою фотографії російських окупантів або бойовиків угруповань «Л-ДНР».

В окупованому Маріуполі навпроти будівлі згорілої міської ради встановлено кілька десятків портретів бойовиків, серед яких — колишній глава угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Він загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в кафе «Сепар» у центрі Донецька. Вибуховий пристрій було закладено над входом у кафе й активовано при вході Захарченка.

Також в окупованому Маріуполі провели «переможний» автопробіг. Колона машин із прапорами РФ і «георгіївськими стрічками» проїхала містом, більша частина якого лежить у руїнах — результат російського вторгнення і багатомісячних обстрілів.

Як повідомлялося, на параді перемоги поряд із Володимиром Путіним сидів учасник окупації Маріуполя — Владислав Головін.