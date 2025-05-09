Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції

Керівництво «МВС ДНР» провело фотосесію на честь 9 травня. На покладання квітів до меморіалу «Твоїм визволителям, Донбас» співробітники окупаційного відомства прийшли у формі комісарів міліції 1940-х років.



«Саме в цій формі на Червоній Площі в Москві 80 років тому воїни, які перемогли нацизм, кидали до підніжжя Мавзолею прапори гітлерівських військ та їх союзників. Таким вибором форми керівники МВС віддали данину пам'яті міліціонерам, які воювали у ВВВ. Копія форменого одягу комісара міліції займе гідне місце у музеях органів внутрішніх справ РФ», — заявили у «МВС ДНР».

У цій же формі радянська міліція проводила репресії проти небажаних поряд із пошуком «шпигунів», «ворогів народу» та «зрадників батьківщини».



Костюмовані «перформанси» — традиція для шанувальників «русского мира» в окупації.



У 2019 році під час параду військової техніки до 9 травня в окупованому Донецьку поряд із головою угрупування «ДНР» Денисом Пушиліним знаходилася людина у формі НКВС часів Другої світової війни. За інформацією «Новин Донбасу», тоді в такому образі на парад прийшов начальник служби охорони Пушиліна.