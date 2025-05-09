В Україні загинув британський експерт з розмінування Кріс Гарретт

У Харківській області, неподалік міста Ізюм, загинули двоє волонтерів. Серед них — британський гуманітарний експерт та фахівець із розмінування Кріс Гарретт (позивний Свомпі). Про це повідомив колишній британський військовослужбовець та український морпіх Шон Піннер.



За словами Піннера, трагедія сталася 6 травня. Організація Prevail Humanitarian Aid, заснована Гарреттом, отримала звістку про те, що він та ще кілька учасників місії отримали тяжкі поранення. Пізніше стало відомо, що двоє з трьох поранених померли, у тому числі Гарретт.



«Тепер це підтверджено. Кріс загинув. Наші думки та молитви — із сім'ями постраждалих», — написав Піннер у соціальній мережі X, зазначивши, що не може коментувати деталі до завершення розслідування.



Як повідомляє The Telegraph, Гарретт більшу частину повномасштабної війни займався розмінуванням снарядів і мін, залишених російськими військами, що відступають. Раніше він пройшов навчання у М'янмі, а потім прибув до України, де приєднався до полку «Азов».



2022 року так званий «суд» окупаційної адміністрації «ДНР» засудив його до 14 років позбавлення волі, звинувативши в «тероризмі».