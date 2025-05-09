Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації

Політика



Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного безумовного припинення вогню і заявив, що введе санкції, якщо воно не дотримуватиметься.



На парад до Москви, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом, 9 травня прибули 27 іноземних лідерів. Серед головних гостей глави Кремля Володимира Путіна – голова КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Олександр Вучич. Також на трибунах у Москві сиділи представники частково визнаних Абхазії, Південної Осетії та Палестини.



Поруч із Володимиром Путіним посадили двох ветеранів, які брали участь у Другій світовій війні: 99-річного Євгена Знаменського зі складу 1-го Білоруського фронту та 101-річного Івана Мартинушкина, який воював у складі 1-го Українського фронту.



Окрім цього, поряд із Путіним сидів учасник окупації Маріуполя — Владислав Головін, морпіх 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту РФ.



9 травня на окупованих територіях України та в російських містах пройшла акція «Безсмертний полк». Вже другий рік поспіль в акції беруть участь люди, які приносять портрети не рідних, які загинули у Другій світовій війні, а портрети російських військових та бойовиків, які загинули на війні проти України та зникли безвісти.



Суспільство



«Нова пошта» закриває останнє відділення у Костянтинівці. У цьому відділенні мешканці не лише відправляли та отримували посилки, а й заряджали телефони, готували їжу, підключалися до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними, зустрічалися зі знайомими та підтримували один одного.



В окупованому Мелітополі на одній із центральних алей окупанти встановили пам'ятник Йосипу Сталіну.



В окупованому Донецьку відкрили залізничний вокзал для пасажирів. Вокзал перебував у законсервованому стані з 2014 року. Окупаційна влада Донецька запустила російські електровози з кількома вагонами. Один поїзд вирушив до станції Успенська, на кордоні з Ростовською областю. Інший — курсує між окупованими Ясинуватою та Дебальцевим.



Військовослужбовцям КНДР, які воювали в Курській області проти України, встановлять пам'ятники.



Бойові дії



Армія РФ у перший день «перемир'я» обстріляла Покровськ і Костянтинівку, внаслідок чого поранено троє людей. На Запоріжжі в ході обстрілів загинула жінка.



9 травня російські окупанти двічі вдарили по Костянтинівці, постраждала жінка. Рятувальники завершили розбір завалів на місці частково зруйнованого авіаударом 7 травня дев'ятиповерхового будинку у Костянтинівці. Усього внаслідок удару загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.



Внаслідок удару російського безпілотника по Чорнобильській АЕС у лютому 2025 року спеціалісти МАГАТЕ зафіксували близько 330 отворів розміром 30–50 см кожне. Пошкодження зачепили панелі з нержавіючої сталі, ізоляційні матеріали та ключові мембрани, що захищають об'єкт від вологи, води та повітря.



Заступника губернатора Білгородської області Росії було поранено в результаті атаки безпілотника по будівлі уряду області.