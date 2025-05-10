У Кремлі вигадали ще одну причину не припиняти вогонь: «Західна зброя заважає переговорам про перемир'я»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише за умови зупинення постачання озброєнь з боку США та європейських країн.



«Якщо ми говоримо про перемир'я, то що робити зі зброєю, яка щодня надходить Україні зі США та Європи?», — наголосив він в інтерв'ю телеканалу ABC News.



За словами Пєскова, такі постачання унеможливлюють встановлення справжнього режиму припинення вогню. Він висловив побоювання, що при продовженні військової допомоги Україна може використати паузу у бойових діях для перегрупування, підготовки нових військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Війська Росії порівняно з «Великодним перемир'ям» не знизили активність у зоні відповідальності ОСГВ «Хортиця». Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Президент США Дональд Трамп вкотре закликав Росію та Україну до 30-денного беззастережного припинення вогню і заявив, що введе санкції, якщо воно не дотримуватиметься.