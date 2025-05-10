Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано

З 11 травня у Краматорську Донецької області призупинять роботу вуличного освітлення. Це пов'язано з тим, що наступ вечірніх сутінків дедалі ближче до початку комендантської години.



Комунальне підприємство «Міськсвітло» планує використовувати цей період для проведення термінових профілактичних та ремонтних робіт, щоб забезпечити оперативне відновлення системи освітлення у разі потреби.



Крім того, підприємство продовжує обслуговування та ремонт світлофорних об'єктів на території міста.

Як повідомлялося, на територіях Донеччини, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00, тобто у Краматорську також.