Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано

10 травня 2025, 10:35

Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано

Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано

З 11 травня у Краматорську Донецької області призупинять роботу вуличного освітлення. Це пов'язано з тим, що наступ вечірніх сутінків дедалі ближче до початку комендантської години.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» планує використовувати цей період для проведення термінових профілактичних та ремонтних робіт, щоб забезпечити оперативне відновлення системи освітлення у разі потреби.

Крім того, підприємство продовжує обслуговування та ремонт світлофорних об'єктів на території міста.

Як повідомлялося, на територіях Донеччини, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00, тобто у Краматорську також.

ТЕГИ

Місця
Краматорськ
Інше
Електропостачання комендантська година

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
14:26
До «мешканців Донбасу» зараховували вибірково — на Савур-Могилу 9 травня не пускали людей
11:33
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну
09:55
У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією
08:59
В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»
22:44
Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року
22:19
В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня
18:00
Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру
16:56
У Сіверськодонецьку окупанти ліквідували «водоканал»: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
У Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
усі новини
12:05
Хакери розкрили скандал: командир ППО в Криму попався на непристойному листуванні
11:27
Іранська зброя для окупантів: Росія чекає на установки для балістичних ракет
10:35
Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано
10:14
Донеччина під обстрілами: руйнування у семи населених пунктах
09:23
У Кремлі вигадали ще одну причину не припиняти вогонь: «Західна зброя заважає переговорам про перемир'я»
09:10
Макрон, Стармер та Мерц прибули до Києва на зустріч «коаліції рішучих»
08:54
Двоє загиблих, двоє поранених: Донеччина була під вогнем РФ 9 травня
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
22:48
В Україні загинув британський експерт з розмінування Кріс Гарретт
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
20:34
МАГАТЕ: Після атаки дрона на ЧАЕС виявлено сотні пошкоджень арки саркофага
19:58
У Бєлгородській області РФ горить військова база
19:47
Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)
18:52
Тисячі українців в заручниках Росії: Лубінець закликав світ реагувати на порушення Кремля
18:26
Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни
17:36
«Вагнерівці» у школах та примусова паспортизація: історії українських дітей, які виїхали з окупації
17:23
Працюють на Росію в окупованому Маріуполі: троє колишніх поліцейських можуть отримати термін
17:17
Російські військові використовують протитанкові рови як укриття
17:09
Угорщина вислала двох українських дипломатів
усі новини
ВІДЕО
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах 9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
09 травня, 21:14
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
09 травня, 15:31
Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження
09 травня, 13:39
Евакуація із Шахового. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з прифронтового Шахового
09 травня, 12:58
Удар по укриттю окупантів на півдні. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив живу силу ворога на півдні України
09 травня, 10:52
Затримання підозрюваних. Фото: кадр із відео СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини
09 травня, 09:59

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір