Іранська зброя для окупантів: Росія чекає на установки для балістичних ракет

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Тегеран планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у західних спецслужбах та серед регіональних чиновників.

За словами співрозмовників агентства, постачання цих установок вважається «неминучим». Раніше, у вересні 2024 року стало відомо, що Іран відправив до Росії самі ракети — вони прибули морем на дев'яти російських судах, які перебувають під санкціями. Однак тоді джерела Reuters наголошували на тому, що пускові установки не постачалися.

Тепер, за оцінками аналітиків, ракети Fath-360 з дальністю до 120 км можуть стати новим інструментом для атак передових позицій українських військ, а також військової та цивільної інфраструктури поблизу кордону з Росією.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише за умови зупинення постачання озброєнь з боку США та європейських країн.