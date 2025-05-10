Хакери розкрили скандал: командир ППО в Криму попався на непристойному листуванні

Активісти українського хакерського руху «Кібер-АТЕШ» зламали особистий телефон майора Євгена Куковенкова — командира одного з підрозділів 12-го зенітного ракетного полку РФ в окупованому Севастополі. В результаті кібератаки було отримано інформацію як про діяльність підрозділу, так і про поведінку офіцера, що компрометує.



За твердженням хакерів, на пристрої вони виявили матеріали сексуального характеру, включаючи листування з неповнолітніми дівчатами, а також записи, в яких майор займається непристойними діями у чоловічих онлайн-чатах.

Куковенков публічно позиціонував себе як зразкового військового, патріота та «ветерана боїв за Маріуполь», проте, за словами хакерів, у приватному житті поводився зовсім інакше.

Крім того, за даними Кібер-АТЕШ, з пристрою було вилучено інформацію про структуру та переміщення частини, яка вже передана українським силам оборони.

Раніше рух опору «Кібер-АТЕШ» заявив про виведення з ладу сайту polkrf.ru — основного ресурсу пропагандистського проєкту «Безсмертний полк Росії».