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Росія посилює атаки на Торецьк: удари з флангів та FPV-дрони

10 травня 2025, 13:35

Росія посилює атаки на Торецьк: удари з флангів та FPV-дрони

Під час так званого «перемир'я» 9 травня російські війська не застосовували тактичну авіацію та ударні безпілотники «Шахед» у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», що охоплює Торецьке, Краматорське та Сіверське напрямки. Проте артилерійська активність зберігалася.

Про це 10 травня повідомив речник ОТГ «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі «Суспільного. Студія».

Краматорський напрямок

За його словами, вже вранці 10 травня в небі було помічено тактичну авіацію, ймовірно — із застосуванням коректованих авіабомб (КАБів).

«Артилерійська активність зростала. Якщо позавчора вона була помірною, то вчора посилилася, особливо на Краматорському напрямі», — зазначив він.

Через погодні умови (хмарність, дощі) 9 травня активність розвідки з боку противника була знижена, проте, за словами Запорожця, тактичну авіацію Росія використовує навіть за поганої погоди.

Торецький напрямок

Російські війська змінили тактику: тепер вони атакують не лише сам Торецьк, а й фланги — з півдня та півночі, включаючи райони біля населеного пункту Суха Балка. Там окупант намагається просуватися, використовуючи перевагу у зруйнованих позиціях та широке застосування FPV-дронів, у тому числі на оптоволоконному управлінні.

Також дрони використовуються для поразки української логістики та транспорту, що йде на передові позиції.

Часів Яр

На цьому напрямі кількість штурмових дій залишається низькою — від 3 до 5 на добу. Противник зосереджує сили, щоб за вдалих обставин на Торецькому напрямку перейти до активних штурмів, оскільки обидва напрями взаємопов'язані.

Авіаційні удари та «Шахеди»

Зараз росіяни частіше застосовують авіабомби по Торецькому напрямку, тоді як раніше пріоритет мав Краматорський. У районі Сіверска спостерігається зростання активності «Шахедів» у бік Слов'янська, хоча останніми днями таких атак не фіксувалося.

Війська Росії порівняно з «Великодним перемир'ям» не знизили активність у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Також армія РФ демонструє спроби закріпитися на нових позиціях, просунувшись вісьма лісосмугами на Врем'євському напрямку.

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