У Нацгвардії усунули 6 керівників через корупційний скандал

Шість посадових осіб керівної ланки напряму матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії усунуто з посад. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ України.
«МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству», — йдеться у повідомленні.
За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, 9 та 10 травня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у ряду високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Серед тих, хто має обшуки, — командувач НГУ генерал бригади Олександр Півненко, а також керівники департаментів логістики, бронетанкового постачання та інфраструктури. Також обшуки відбуваються у Центральній базі забезпечення НГУ у Києві.
Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:
Обшуки також проходять у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса відбуваються в межах ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 ККУ.
За версією слідства, командувач НГУ міг отримати хабар у розмірі 190 млн гривень за сприяння укладенню контрактів з окремими компаніями та визнання їх переможцями тендерів на закупівлю товарів та послуг. Серед «винагород» — автомобіль Toyota RAV-4 (2023 року) та нежитлове приміщення у Києві площею понад 70 кв.м.
Крім того, проводиться окреме розслідування щодо можливої змови з компанією «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА», внаслідок якого з бюджету Нацгвардії могли бути виведені 199 млн грн на закупівлю гусеничних бронетранспортерів FV за завищеними цінами.