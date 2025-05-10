У Нацгвардії усунули 6 керівників через корупційний скандал

Шість посадових осіб керівної ланки напряму матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії усунуто з посад. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ України.



«МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству», — йдеться у повідомленні.



За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, 9 та 10 травня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у ряду високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 — присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

ч. 3 та год. 4 ст. 368 — отримання неправомірної вигоди посадовцем.

Серед тих, хто має обшуки, — командувач НГУ генерал бригади Олександр Півненко, а також керівники департаментів логістики, бронетанкового постачання та інфраструктури. Також обшуки відбуваються у Центральній базі забезпечення НГУ у Києві.

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковнику Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування та капбудівництва полковнику Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також проходять у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.



Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса відбуваються в межах ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 ККУ.



За версією слідства, командувач НГУ міг отримати хабар у розмірі 190 млн гривень за сприяння укладенню контрактів з окремими компаніями та визнання їх переможцями тендерів на закупівлю товарів та послуг. Серед «винагород» — автомобіль Toyota RAV-4 (2023 року) та нежитлове приміщення у Києві площею понад 70 кв.м.



Крім того, проводиться окреме розслідування щодо можливої змови з компанією «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА», внаслідок якого з бюджету Нацгвардії могли бути виведені 199 млн грн на закупівлю гусеничних бронетранспортерів FV за завищеними цінами.