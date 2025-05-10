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З понеділка — тиша: Зеленський та лідери ЄС закликали Росію до перемир'я

10 травня 2025, 15:51

З понеділка — тиша: Зеленський та лідери ЄС закликали Росію до перемир'я

З понеділка — тиша: Зеленський та лідери ЄС закликали Росію до перемир'я

Після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві усі п'ять лідерів європейських країн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка», — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У заяві «коаліції» зазначено: «якщо Росія погодиться та буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи щодо розвитку довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним — у повітрі, на морі та на суші. Президент також зазначив, що 30-денне припинення вогню необхідно, щоб надати реальний шанс дипломатії.

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому США», — сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції.

Він вважає, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі США.

За словами Зеленського, будь-які умови з боку РФ є свідченням намірів затягнути війну та зірвати дипломатію.

«Якщо Росія відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи», — сказав він.

Президент України зазначив, що продовжується підготовка 17-го пакету санкцій Європейського Союзу, і він буде скоординований санкціями Великобританії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки. Він також привітав сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку.

«Також ми домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії», — повідомив Зеленський.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише за умови зупинення постачання озброєнь з боку США та європейських країн.

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