Зеленський: Буферна зона у 15 км створить загрозу Харкову, Сумам та Херсону

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею створення демілітаризованої зони завширшки 15 км по обидва боки від лінії фронту. За його словами, такий крок може спричинити втрату контролю над ключовими прифронтовими містами.



«Якщо ми погоджуємось на таку буферну зону та відходимо на 15 км, то у таких містах як Херсон, Харків, Суми не буде наших військ. А значить, не буде й самих цих міст під українським контролем», — заявив президент на пресконференції після зустрічі «коаліції рішучих».



Зеленський наголосив, що офіційних пропозицій від міжнародних партнерів про відведення військ не надходило, хоча саму ідею він «чув від різних людей та розвідок». На його думку, ініціатива не враховує ані реальної дальності артилерії та дронів, ані загроз з боку Білорусі, з території якої також запускаються ракети.



«Чому саме 15 км? І від якої лінії це рахувати — від кордону, від лінії зіткнення? — запитав Зеленський. — А що робити з Херсоном? З Покровськом? Ми не можемо віддати ці міста під удар, це не є вихід».



Президент також назвав таку ініціативу «неживою» і наголосив, що в умовах постійних порушень режиму тиші такі пропозиції поки що передчасні.



Напередодні спецпредставник президента США Кіт Келлог запропонував створити демілітаризовану зону, відвівши українські та російські війська на 15 км від лінії фронту. Він також підтримав всеосяжне 30-денне припинення вогню.

Після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві усі п'ять лідерів європейських країн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони заявили, що готові до повного безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.