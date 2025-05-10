Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський: Буферна зона у 15 км створить загрозу Харкову, Сумам та Херсону

10 травня 2025, 16:28

Зеленський: Буферна зона у 15 км створить загрозу Харкову, Сумам та Херсону

Зеленський: Буферна зона у 15 км створить загрозу Харкову, Сумам та Херсону

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею створення демілітаризованої зони завширшки 15 км по обидва боки від лінії фронту. За його словами, такий крок може спричинити втрату контролю над ключовими прифронтовими містами.

«Якщо ми погоджуємось на таку буферну зону та відходимо на 15 км, то у таких містах як Херсон, Харків, Суми не буде наших військ. А значить, не буде й самих цих міст під українським контролем», — заявив президент на пресконференції після зустрічі «коаліції рішучих».

Зеленський наголосив, що офіційних пропозицій від міжнародних партнерів про відведення військ не надходило, хоча саму ідею він «чув від різних людей та розвідок». На його думку, ініціатива не враховує ані реальної дальності артилерії та дронів, ані загроз з боку Білорусі, з території якої також запускаються ракети.

«Чому саме 15 км? І від якої лінії це рахувати — від кордону, від лінії зіткнення? — запитав Зеленський. — А що робити з Херсоном? З Покровськом? Ми не можемо віддати ці міста під удар, це не є вихід».

Президент також назвав таку ініціативу «неживою» і наголосив, що в умовах постійних порушень режиму тиші такі пропозиції поки що передчасні.

Напередодні спецпредставник президента США Кіт Келлог запропонував створити демілітаризовану зону, відвівши українські та російські війська на 15 км від лінії фронту. Він також підтримав всеосяжне 30-денне припинення вогню.

Після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві усі п'ять лідерів європейських країн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони заявили, що готові до повного безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.

ТЕГИ

Інше
перемир'я Буферна зона мирне врегулювання
Люди
Володимир Зеленський

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
14:26
До «мешканців Донбасу» зараховували вибірково — на Савур-Могилу 9 травня не пускали людей
11:33
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну
09:55
У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією
08:59
В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»
22:44
Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року
22:19
В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня
18:00
Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру
16:56
У Сіверськодонецьку окупанти ліквідували «водоканал»: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
У Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
усі новини
16:40
Мерц і Макрон: Росія має погодитися на перемир'я або отримає відповідь санкціями
16:28
Зеленський: Буферна зона у 15 км створить загрозу Харкову, Сумам та Херсону
15:51
З понеділка — тиша: Зеленський та лідери ЄС закликали Росію до перемир'я
14:12
У Нацгвардії усунули 6 керівників через корупційний скандал
13:35
Росія посилює атаки на Торецьк: удари з флангів та FPV-дрони
12:05
Хакери розкрили скандал: командир ППО в Криму попався на непристойному листуванні
11:27
Іранська зброя для окупантів: Росія чекає на установки для балістичних ракет
10:35
Краматорськ тимчасово відключає вуличне освітлення – з чим це пов'язано
10:14
Донеччина під обстрілами: руйнування у семи населених пунктах
09:23
У Кремлі вигадали ще одну причину не припиняти вогонь: «Західна зброя заважає переговорам про перемир'я»
09:10
Макрон, Стармер та Мерц прибули до Києва на зустріч «коаліції рішучих»
08:54
Двоє загиблих, двоє поранених: Донеччина була під вогнем РФ 9 травня
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
22:48
В Україні загинув британський експерт з розмінування Кріс Гарретт
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
20:34
МАГАТЕ: Після атаки дрона на ЧАЕС виявлено сотні пошкоджень арки саркофага
19:58
У Бєлгородській області РФ горить військова база
19:47
Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)
18:52
Тисячі українців в заручниках Росії: Лубінець закликав світ реагувати на порушення Кремля
усі новини
ВІДЕО
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах 9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
09 травня, 21:14
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
09 травня, 15:31
Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження
09 травня, 13:39
Евакуація із Шахового. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з прифронтового Шахового
09 травня, 12:58
Удар по укриттю окупантів на півдні. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив живу силу ворога на півдні України
09 травня, 10:52
Затримання підозрюваних. Фото: кадр із відео СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини
09 травня, 09:59

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір