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Мерц і Макрон: Росія має погодитися на перемир'я або отримає відповідь санкціями

10 травня 2025, 16:40

Мерц і Макрон: Росія має погодитися на перемир'я або отримає відповідь санкціями

Мерц і Макрон: Росія має погодитися на перемир'я або отримає відповідь санкціями

Коаліція союзників України готова до нових жорстких санкцій, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню. Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції лідерів країн у Києві.

«Якщо Росія відмовиться від перемир'я, яке може відкрити шлях до переговорів, ми продовжимо підтримувати Україну і посилимо тиск на Москву», — наголосив Мерц. Він повідомив, що більшість країн ЄС та союзників готові до санкційного удару, якщо ініціативу про перемир'я буде відхилено.

Мерц також наголосив на активній ролі США і заявив, що після переговорів у Києві лідери коаліції поінформували президента Дональда Трампа про досягнуті домовленості.

«Президент США повністю поділяє і підтримує нашу ініціативу», — додав канцлер.

Французький президент Еммануель Макрон, своєю чергою, підтвердив, що у разі згоди Росії на перемир'я необхідно буде запровадити механізм моніторингу та реагування на можливі порушення. Він наголосив, що «коаліція рішучих» виступає за безумовне припинення вогню з можливістю його продовження та забезпечення контролю.

«Якщо Москва відмовиться — ми готові до дій. Новий санкційний пакет вже підготовлений, і спільно зі США ми прийматимемо рішення найближчими днями», — зазначив Макрон. Він також наголосив, що президент Трамп «зробив багато важливих кроків» для координації зусиль союзників.

Після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві усі п'ять лідерів європейських країн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони заявили, що готові до повного безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише за умови зупинення постачання озброєнь з боку США та європейських країн.

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