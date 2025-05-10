Головне за день: Зустріч «коаліції рішучих» у Києві. Пропозиція 30-денного припинення вогню

Політика



У Києві відбулася зустріч «коаліції рішучих». У ній взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



Після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві усі п'ять лідерів європейських країн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони заявили, що готові до повного безумовного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.



Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції заявили, що коаліція готова до нових жорстких санкцій, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню.



Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише за умови зупинення постачання озброєнь з боку США та європейських країн.



Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею створення демілітаризованої зони завширшки 15 км по обидва боки від лінії фронту. За його словами, такий крок може спричинити втрату контролю над ключовими прифронтовими містами.



Тегеран планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у західних спецслужбах та серед регіональних чиновників.



Суспільство



З 11 травня у Краматорську Донецької області призупинять роботу вуличного освітлення. Це пов'язано з тим, що наступ вечірніх сутінків дедалі ближче до початку комендантської години.



Бойові дії



Російські війська змінили тактику: тепер вони атакують не лише сам Торецьк, а й фланги — з півдня та півночі, включаючи райони біля населеного пункту Суха Балка. Там ворог намагається просуватися, використовуючи перевагу у зруйнованих позиціях та широке застосування FPV-дронів, у тому числі на оптоволоконному управлінні.