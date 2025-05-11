Москва чекає відповіді з Києва на пропозицію розпочати переговори у Стамбулі

Помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив , що Москва офіційно запропонувала Києву відновити прямий міжнародний діалог з врегулювання, пише ТГ-канал «Раніше за всіх».



Відмовившись від запропонованого Києвом 30-денного перемир'я, Путін запропонував Києву відновити прямі переговори без попередніх умов і призначив дату можливої зустрічі 15 травня в Стамбулі. Про це повідомило видання ВВС News.



Ушаков обіцяв найближчим часом назвати представника від Росії щодо переговорної групи. «Ми готові розпочати роботу з Києвом 15 травня хоч із ранку. Чекаємо на стан Києва за нашою ініціативою», — заявив він.



Формат обговорення коригуватиметься залежно від поточної ситуації на фронті.



Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив , що припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші, а 30-денне припинення вогню необхідно, щоб дати реальний шанс дипломатії.



Також ми повідомляли , що, на думку Кремля, постачання західної зброї в Україну заважають мирним переговорам.