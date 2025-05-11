Трьох жителів Донеччини поранено за добу через обстріли РФ

Минулої доби, 10 травня, внаслідок обстрілів російських військ у Донецькій області було поранено трьох мирних жителів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Інциденти сталися в Костянтинівці, Покровську та Мирнограді. Місцева влада уточнює, що обстріли велися по житлових кварталах, що призвело до травм серед цивільного населення.
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Донецькій області загинуло 3206 мирних жителів. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 7096 осіб.
Військові та рятувальні служби продовжують фіксувати випадки руйнувань і постраждалих у регіоні. Влада закликає громадян залишатися в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів.
Раніше 9 травня російські військові вбили 2 жителів Донеччини — у Сіверську та Рівному.
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