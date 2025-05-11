ППО України збила 60 «Шахедів» за ніч

ППО України. Фото: Повітряні сили

У ніч на 11 травня російські війська здійснили масовану атаку 108 ударними БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Сили оборони України відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ і мобільних вогневих груп.



Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 41 безпілотник-імітатор не досяг цілей і був втрачений локаційно, без негативних наслідків.



Унаслідок атаки постраждала Сумська область. Офіційна інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, Росія посилює атаки на Торецьк, застосовуючи удари з флангів та FPV-дрони.